Крупные города Литвы все еще затоплены: местами без рыбацких сапог не пройти

На некоторых улицах Вильнюса, Каунаса и Шяуляй уровень воды такой, что машины еле проезжают, людям пройти по ним также не просто.

На ул. Гинею в Вильнюсе столько воды, что без рыбацких сапог пройти невозможно.

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На ул. Дайнавос, в Каунасе, по данным страницы „Явления природы“ на Facebook сообщают, что затоплена ул. Партизану.

Еще одна член групп зафиксировала улицу около арены в Шяуляй.