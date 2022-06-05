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Вильнюс, Каунас и Клайпеда поддерживают инициативу отказа от использования фейерверков во время публичных мероприятий, однако в законах это правило прописывать не спешат.
Vilnius sutinka Naujuosius metus
Vilnius sutinka Naujuosius metus
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В конце мая с такой идеей выступила неправительственная партия зеленых, призвавшая города подписать соответствующий меморандум.

Председатель партии Ева Будрайтите указала, что пока соответствующие законы принять не решился ни один муниципалитет.

"Мы получили только согласие с идеей, но оно не сопровождается принятием конкретных правил и законов", – сказала политик.

Пока в крупных городах на эту тему ведутся дискуссии.

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Природоохранники отмечают, что фейерверки наносят кратковременный вред природе, но он значителем, страдают животные.

Вильнюс год назад обязался искать альтернативу фейерверкам – соответствующая резолюция была принята в июле 2021 года.

Заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Дональда Мейжелите отметила, что город сам больше не использует фейерверки и не выдает разрешение на мероприятия с их использованием. А запретить их использование в личных целях невозможно, поскольку нет запрета на продажу фейерверков. По словам Мейжелите, в Вильнюсе больше не будет и фестиваля фейерверков, который прежде осенью проводили в парке Вингис.

Однако это ограничение на законодательном уровне муниципалитет пока не принял.

То же самое сказали и представители Каунаса - город не использует и не собирается использовать фейерверки во время мероприятий. Представитель городского муниципалитета Агне Аугоне сказала, что это особенно актуально сейчас, когда в Литве находятся беженцы из Украины.

Однако меморандум муниципалитет подписывать пока не планирует, оставляет за собой право в будущем вернуться к этому вопросу.

Представители Клайпеды сказали, что пока окончательное решение в этом вопросе не принято, ведутся дискуссии.

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