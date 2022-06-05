В конце мая с такой идеей выступила неправительственная партия зеленых, призвавшая города подписать соответствующий меморандум.
Председатель партии Ева Будрайтите указала, что пока соответствующие законы принять не решился ни один муниципалитет.
"Мы получили только согласие с идеей, но оно не сопровождается принятием конкретных правил и законов", – сказала политик.
Пока в крупных городах на эту тему ведутся дискуссии.
Природоохранники отмечают, что фейерверки наносят кратковременный вред природе, но он значителем, страдают животные.
Вильнюс год назад обязался искать альтернативу фейерверкам – соответствующая резолюция была принята в июле 2021 года.
Заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Дональда Мейжелите отметила, что город сам больше не использует фейерверки и не выдает разрешение на мероприятия с их использованием. А запретить их использование в личных целях невозможно, поскольку нет запрета на продажу фейерверков. По словам Мейжелите, в Вильнюсе больше не будет и фестиваля фейерверков, который прежде осенью проводили в парке Вингис.
Однако это ограничение на законодательном уровне муниципалитет пока не принял.
То же самое сказали и представители Каунаса - город не использует и не собирается использовать фейерверки во время мероприятий. Представитель городского муниципалитета Агне Аугоне сказала, что это особенно актуально сейчас, когда в Литве находятся беженцы из Украины.
Однако меморандум муниципалитет подписывать пока не планирует, оставляет за собой право в будущем вернуться к этому вопросу.
Представители Клайпеды сказали, что пока окончательное решение в этом вопросе не принято, ведутся дискуссии.
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