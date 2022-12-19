Как сообщили BNS в компании, предоставляющей услуги пассажирских ж/д перевозок LTG Link, в настоящее время инициативой могут воспользоваться все люди, бежавшие от войны в Украине.

"С 1 августа все люди, которые бегут от войны России в Украине в Литву, могут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах в Литве, — прокомментировала BNS коммуникационный партнер компании Котрина Дзикарайте. - Всех пассажиров, желающие воспользоваться инициативой, то есть как граждан Украины, так и не граждан Украины, мы просим предоставить подтверждающие документы - паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении для детей) и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции".

Статьи по теме: Общественный транспорт Вильнюса и в следующем году будет бесплатным для украинцев

В Вильнюсе до конца года действовала возможность для украинцев бесплатно пользоваться общественным транспортом, а на состоявшемся на этой неделе заседании совета она была продлена до 2024 года.

Также в Каунасский городской совет внесено предложение разрешить украинцам пользоваться 99-процентной транспортной льготой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карты, выданной Департаментом миграции, или действительного вида на жительство, выданного в 2023 году в Литве по гуманитарным причинам.

Как сообщил BNS начальник транспортного отдела Клайпедского городского самоуправления Римантас Моцкус, ведется подготовка к продлению в следующем году действующей льготы для украинцев в портовом городе путем введения бесплатного билета.

По данным Департамента статистики, с начала войны России в Украине в феврале в Литву прибыло 71,5 тысячи беженцев. Некоторые из них могли покинуть Литву.