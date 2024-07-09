Крупные города Литвы готовятся ко дню X: составлены планы действий в чрезвычайных ситуациях

„У города есть планы управления чрезвычайными ситуациями и мобилизации, приложения к ним. Эти документы регулярно обновляются в связи с изменениями в инфраструктуре, продолжающимся развитием города, работами и текущей ситуацией“, - сообщил в ответе, отправленном Elta, директор администрации Каунасского городского самоуправления Тадас Метелёнис.
Однако он подчеркнул, что план мобилизации не публикуется. По словам главы администрации, возможные направления отступления, действия служб и других подразделений, эвакуация жителей, промежуточные места собрания будут зависеть от конкретной ситуации. В случае необходимости жители будут оперативно проинформированы об актуальных для них действиях.
По словам Т. Метелёниса, Каунасское самоуправление утвердило программу и готово профинансировать установку укрытий в многоквартирных домах из собственных средств.
„До 100 процентов поддержки города может быть направлено на усиление существующих защитных сооружений или строительство новых, оборудование дополнительных аварийных выходов из укрытий, снабжение питьевой водой, хранение и отведение сточных вод, системы фильтрации воздуха и установку аварийного освещения. При этом может быть приведена в порядок электроинсталляция с возможностью подключения автономного источника энергоснабжения“, - пояснил директор администрации.
„На данный момент мы можем разместить в укрытиях 110 тыс. жителей, в постройках коллективной защиты – 150 тысяч каунасцев. Все новые здания также проектируются с учетом таких пространств“, - добавил он.
Однако Т. Метелёнис дал понять, что скептически относится к публичной презентации плана, организованной столичным муниципалитетом.
„Каунас последовательно готовится к различным возможным сценариям угроз, не спекулируя и не создавая ненужной паники в такое геополитически чувствительное время. Мы не делаем из этого пиар-акций“, - пояснил директор администрации.
Клайпедское самоуправление подготовило план действий в чрезвычайных ситуациях
Клайпедское городское самоуправление подготовило план действий в чрезвычайных ситуациях. По словам представителей городской власти, этот план постоянно обновляется.
„Клайпедское городское самоуправление подготовило план управления чрезвычайными ситуациями, в котором описано, как действовать в подобных случаях, включены алгоритмы действий, которые регулярно проверяются в ходе различных учений, выявляются их недостатки и определяются области для улучшения“, - в присланном Elta комментарии утверждает главный специалист по гражданской обороне и мобилизации Клайпедского городского самоуправления Рута Балтрушайте.
„В плане довольно подробно описаны действия на случай различных чрезвычайных ситуаций, намечены основные маршруты, обозначены предварительные пункты сбора жителей, которые могут меняться в зависимости от ситуации. Обращаем внимание, что план регулярно пересматривается и обновляется с учетом изменения рисков и последних требований законодательства“, - добавила она.
По словам Р. Балтрушайте, всего в портовом городе имеется 8 опасных объектов, которые подготовили свои внутренние аварийные планы, в них описаны действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
„АО Дирекция Клайпедского государственного морского порта имеет собственный план действий в чрезвычайных ситуациях, в котором также подробно описаны все обязательные действия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Помимо планов управления чрезвычайными ситуациями муниципалитета и учреждений, которые предусматривают порядок эвакуации жителей, определенные действия предусмотрены и в мобилизационном плане муниципалитета, однако последний засекречен и предусмотренные в нем действия не обнародуются“, - подчеркнула она.
На прошлой неделе план оборонной политики представило Вильнюсское городское самоуправление.
Он предусматривает приобретение средств контрмобильности, установку пространства для тренировок беспилотников, помощь комендатурам и прием немецкой бригады.
В столице также планируют обновить план эвакуации, развивать сеть предупредительных сирен и создать мобильное приложение.