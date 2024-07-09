Крупные города Литвы готовятся ко дню X: составлены планы действий в чрезвычайных ситуациях

На прошлой неделе Вильнюсское самоуправление представило план обороны столицы, представители других крупных городов утверждают, что уже некоторое время готовятся к возможным угрозам. В целях усиления обороны Каунасское городское самоуправление в последнее время уделяет большое внимание оборудованию дополнительных укрытий. В то же время портовый город подготовил план действий в чрезвычайных ситуациях. Хотя в муниципалитетах также составлены планы мобилизации, последние засекречены и не обнародуются.