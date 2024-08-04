2024.08.04 11:31

Крупнейшие мероприятия, которые в августе пройдут в Литве: список

 
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Jessica Shy
Jessica Shy
ФОТО: OpenPlay / Con Artist

Начался последний месяц лета, который пригласит любителей мероприятий завершить сезон ярким акцентом. В Каунасе состоится концерт Джессики Шай, а у моря чемпионат мира по гонкам на воде класса F2, пишет портал madeinvilnius.lt.

Возвращение британской певицы Джесси Уэйр

15 августа (Вильнюс)

В середине августа в Вильнюсе выступит популярная британская певица Джесси Уэйр. Концерт состоится во дворе Лукишкской тюрьмы. Она представит свой пятый альбом That! Feels Good!

Новое и летнее шоу Наталии Бунке

16 августа (Клайпеда)

Одна из наиболее ярких звезд литовской популярной музыки Наталия Бунке 16 августа представит свое новое шоу во время концерта под открытым небом в Клайпеде на сцены „Летней эстрады“.

Чемпионат мира по гонкам на воде класса F2

16-17 августа (Клайпеда)

Чемпионат мира по гонкам на воде класса F2 состоится в Клайпеде второй год подряд. Лучшие пилоты болидов водной формулы вновь вернутся в портовый город. В прошлом году чемпионат смотрели 44 млн. во всем мире.Кроме того, 16-17 августа состоится и этап чемпионата мира класса F4.

Шоу „Жемайтукасов“ у моря

17 августа (Паланга)

Концерт группы „Жемайтукасы“ (Žemaitukai) проведет свой концерт в Паланге в Концертном зале.

Международный музыкальный фестиваль Visagino Country 2024

23-24 августа (Висагинас)

Этот фестиваль в 2023 г. отпраздновал свое 30-летие. в этом году Visagino country состоится 23-24 августа. На нем выступят: Джессика Линн (США), Карен МакДаун (Австрия), Antoinette & The Bluebonnets (Дания), G. Thomas & Friends (Норвегия), Lucy & HangOver (Чехия) и Shota Adamashvili & Electric Cowboyz (Грузия/Польша).

Концерт Джессики Шай

30 августа (Каунас)

Певица Джессика Шай в этом году получила 6 призов M.A.M.A. Летом она проведет самый большой концерт – на каунасском стадионе С.Дарюса и С.Гиренаса. Это будет единственное публичное выступление певицы в этом году.

Шоу групп ba. и Solo Ansamblis

30 августа (Паланга)

Рокеры ba и группа электронной музыки Solo Ansamblis организуют концерт в Паланге на Oldman.

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