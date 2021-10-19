"Мы все обеспокоены тем, что ситуация с пандемией в Литве не улучшается. Мы ежедневно получаем информацию о растущем числе заболевших и умерших, переполненных больницах, предприятиях, пострадавших от пандемии, общественных организациях и многих других проблемах, возникающих в результате этого кризиса. Тем не менее, в это время, когда общество больше всего нуждается в сплоченности, особенно процветают необоснованные теории заговора, стало больше провокаций, вносится раздор в общество. Факты ясно показывают, что самое сильное оружие, которое может помочь выйти из этого кризиса, - это вакцинация, но часть общества боится недостоверной и ложной информации", - отмечает Витаутас Бенокрайтис, директор Delfi.

"Свободна слова является основополагающей ценностью, но ею нельзя злоупотреблять, распространяя ложную информацию, которая наносит вред обществу", – заявил главный редактор портала 15min Вайдотас Бенюшис.

По информации портала, в последнее время отмечается, что в комментариях под публикациями о прививках от COVID-19 часто распространяются теории заговора, вводящая в заблуждение информация, которая снижает доверие к эффективности вакцины.

"Отныне на портале lrytas.lt не остается возможности через комментарии распространять теории заговора, которые побуждают людей бояться, не идти и не прививаться. Мы живем в золотой век медицинского и научного прогресса, поэтому мы должны верить в то, что говорят медицина и наука, а не выдуманным историям", – комментирует решение главный редактор портала новостей lrytas Таудвидас Микалаюнас.

Мировые эксперты сходятся во мнении, что именно вакцинация является самыми эффективным средством контроля над пандемией, и призывают просвещать общественность, публиковать информацию об этом.

На минувшей неделе портал Delfi в Эстонии отказался от возможности оставлять комментарии под всеми темами, связанными с пандемией.