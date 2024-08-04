Крупнейшие мероприятия, которые в августе пройдут в Литве: список

Возвращение британской певицы Джесси Уэйр

15 августа (Вильнюс)

В середине августа в Вильнюсе выступит популярная британская певица Джесси Уэйр. Концерт состоится во дворе Лукишкской тюрьмы. Она представит свой пятый альбом That! Feels Good!

Новое и летнее шоу Наталии Бунке

16 августа (Клайпеда)

Одна из наиболее ярких звезд литовской популярной музыки Наталия Бунке 16 августа представит свое новое шоу во время концерта под открытым небом в Клайпеде на сцены „Летней эстрады“.

Чемпионат мира по гонкам на воде класса F2

16-17 августа (Клайпеда)