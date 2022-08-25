Кровавая драма в Вильнюсском районе - подозреваемый был судим 13 раз

Напомним, что убийство было совершено 24 августа, в 3.20 ч. в деревне Салдяне. В доме было обнаружено тело женщины (1961 г.р.) с колотой раной, а во дворе дома - раненый мужчина (1966 г.р.), который был госпитализирован.

Полиция задержала нетрезвого (2,2 промилле) подозреваемого (1986 г.р.). Задержанный - сын покойной.

"Подозреваемый не раз был судим за разные преступления, включая насильственные. Я просил суд назначить ему арест на 3 месяца", – сказал Delfi.lt прокурор Гитис Нормантас.

Подозреваемый не раз попадал в поле зрения полиции. Он был судим 13 раз за кражи, за насилие, сейчас его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Последняя судимость еще не погашена, хотя срок наказания он отбыл. После того как мужчина вышел на волю, он не устроился на работу, не нашел постоянное место жительства. Пресс-секретарь Вильнюсского участкового суда Ауримас Жукаускас сказал Delfi.lt, что суд удовлетворил просьбу прокурора.

Delfi.lt уже писал, что начато расследование по факту убийства члена семьи.