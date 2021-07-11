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Пятый Фестиваль лаванды прошел в субботу в селе Курдимакщай Лаздийского района - хозяйка экологической фермы Лорета Заянкаускене пригласила гостей полюбоваться красотой ее лавандового поля и особым ароматом провансальских растений.
Levandų festivalis
Levandų festivalis
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Приехавшие на окраину Лаздийского района говорят, что не ожидали столь впечатляющего зрелища, уютного праздника и большого количества гостей.

Никакого секрета здесь нет - фермер Л. Заянкаускене знает, что красивыми фотографиями в такое чудесное лето хотят все. Сакуры, нарциссы, желтые рапсовые поля, красные маки - все это ежегодно тысячи раз видим в социальных сетях. А в Курдимакщай гостей встречают видами, перед которыми невозможно устоять.

"В прошлом году здесь была моя подруга, я увидела фотографии слишком поздно, когда закончилось цветение лаванды, и поняла - хочу, обязательно найду. Я следила за информацией, когда этот праздник, но не ожидала, что буду так впечатлена", - сказала Аделе, приехавшая на фестиваль из Каунаса.

Организатор фестиваля Л. Заянкаускене не скрывает, что в 2016 году, засаживая лавандой участок площадью 30 соток, она даже не мечтала, что это место станет центром притяжения людей со всей Литвы: "Хорошо, когда можно проводить время в компании приятных людей, расслабляться. Правда, это не Прованс. Лавандовое поле - это живой экспонат, это опыт, благодаря которому так легко понять, что у нас есть все здесь и сейчас".

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