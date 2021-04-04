Литва - одна из немногих европейских стран, где вакцинация от инфекционных заболеваний началась очень давно, более 200 лет назад. За это время люди могли оценить преимущества вакцин, но произошло обратное: вакцины стали заложниками собственного успеха, а движения против вакцинации стали признаком общественной роскоши. Если отношение не изменится, коллективный иммунитет останется лишь целью.

Даже врачи сомневаются

Рома (имя изменено), специалист по общественному здравоохранению, работающая в одной из гимназий в Таурагском районе, сказала, что раньше относилась к вакцинации с осторожностью, но передумала, когда заболела болезнью Лайма. Врач общей практики, имеющая лицензию медсестры общей практики, поняла, что, если есть хоть какая-то возможность защититься, ее следует использовать. Вакцины против болезни Лайма нет, но вызванный вирусом клещевой энцефалит может доставить еще больше неприятностей, поэтому женщина сразу же решила сделать прививку.

Несколько лет назад Рима была рады услышать от коллег, что врачи могут получить бесплатную пневмококковую вакцину. Когда представилась возможность, женщина обратилась к семейному врачу за прививкой. "Как это вы так решились? Почему вы хотите сделать прививку, зачем вам это?" - интересовалась врач.

Пневмококковая инфекция

Женщина получила вакцину, была привита и до сих пор рада, что сомнения врача не повлияли на ее решение. "Пусть люди говорят, что хотят, потому что я был убеждена, что вакцина работает: у меня не было синусита или отита вот уже несколько лет. Хотя эти болезни преследовали меня с детства, и я почти каждую зиму болела пневмонией", - сказала собеседница.



Не прививались и не рекоменуют

Специалист по общественному здравоохранению признает, что убедить людей сделать прививку сложно, потому что некоторые врачи также не верят в пользу вакцинации и поэтому часто не прививаются сами.

Это в 2009 году подтвердил опрос, проведенный Ритой Беляускене, студенткой магистратуры медицинского факультета Вильнюсского университета. В ходе опроса 1693 медицинских работников она обнаружила, что только 54,8% врачей общей практики, 55,9% терапевтов и 51,6% медсестер были вакцинированы.

Угроза коронавируса принесла изменения, но не слишком много. После объявления о том, что вакцины уже получены, 101 из 190 сотрудников Шилальской больницы захотел сделать прививку от этого вируса. Примерно каждый десятый работник медицинских учреждений в Шакяй отказался от вакцинации, в Юрбаркском центре первичной медико-санитарной помощи - 22,7% сотрудников данного учреждения.

Каждый четвертый сотрудник социальной службы Юрбаркаса также отказался от прививок. Руководитель учреждения Аудроне Бальчюнене говорит, что люди не привыкли вкладывать деньги в свое здоровье.

"Наше учреждение заинтересовано в том, чтобы сотрудники были здоровы, поэтому прошлой осенью мы предложили сотрудникам бесплатную прививку от гриппа. Только четверть работников выразили желание. К сожалению, в Литве нет устоявшихся традиций вакцинации", - посетовала А. Бальчюнене.

По ее словам, сейчас люди верят в распространяющуюся в социальных сетях информацию, которая вызывает сомнения в надежности вакцин. В результате, когда предложили привиться от коронавируса, многие в последний момент по непонятным причинам сказали "нет".

Эта ситуация заставила искать причины, по которым даже перед лицом смертельной угрозы мы больше боимся вакцин, чем болезней.

ВОЗ, которая определила отказ от вакцинации в 2019 году как одну из самых серьезных угроз здоровью в мире, указала, что медицинские работники остаются самыми надежными советниками при выборе людьми вакцинации.

Вакцины - заложники собственного успеха?

В настоящее время за счет государственного бюджета дети вакцинируются от 14 инфекционных заболеваний, взрослые - от дифтерии и столбняка, лица из групп риска - от гриппа, пневмококковой инфекции, бешенства и столбняка. Вакцина COVID-19 была добавлена ​​в список оплачиваемых государством вакцин для взрослых в этом году.

Путешествующим в экзотические страны рекомендуются прививки от желтой лихорадки, брюшного тифа, холеры и вирусных гепатитов A и B. Кроме того, предлагаются платные прививки от ветряной оспы, клещевого энцефалита, гриппа и других инфекционных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что вакцины контролируют 28 заболеваний во всем мире, кроме того, ведется интенсивная работа по разработке новых вакцин.

ULAC указывает, что заболеваемость коклюшем, паротитом и краснухой в Литве снизилась за последние десять лет. В течение многих лет не сообщалось о случаях синдрома врожденной краснухи или столбняка у новорожденных, а у пожилых людей выявлялись лишь единичные случаи дифтерии и столбняка. Заболеваемость гепатитом B также снижается.

Однако по мере снижения заболеваемости инфекционными заболеваниями вакцины стали заложниками собственного успеха: все больше и больше людей начинают подчеркивать побочные эффекты вакцин, распространяя ложную информацию о связанных с вакцинами заболеваниях.

Это уже имело серьезные последствия. Хотя считалось, что корь находится под контролем, заболеваемость этой болезнью достигла беспрецедентного уровня в 2019 году: в Литве было диагностировано 834 случая кори, хотя в течение года было диагностировано от 1 до 2 до 30–50 случаев. Это заставило обратить внимание на снижение показателей вакцинации детей от кори. ВОЗ заявляет, что распространение кори и краснухи будет остановлено после вакцинации 95 процентов населения, но в последние годы уровень вакцинации детей в стране снизился до 92 процентов.



COVID-19 приравнивается к гриппу

Астра Геновайте Астраускайте, учительница литовского языка в Вильнюсской гимназии "Ювентос", сожалеет, что в советское время не разрешалось принимать решение о вакцинации детей.

Женщина считает, что вакцина могла навредить одной из ее дочерей - ее привили от туберкулеза, она долгое время болеет заболеваниями, связанными с легкими. Поэтому сейчас женщина не делает прививку своему сыну и утверждает, что он растет здоровым. Женщина говорит, что не против всех прививок, но вакцинация против COVID-19, по ее словам, невозможна только потому, что эти вакцины недостаточно изучены, и до 2023 году, по словам учительницы, они все еще будут испытываться .

Учительнице литовского языка кажется, что вакцины изменяют структуру ДНК человеческих клеток и что это вмешательство в божественную силу и порядок, созданный природой.

"Этот вирус, который так всех пугает, похож на грипп. Если бы врачи прописали антибиотики, никому не понадобились бы больницы и не было бы смертей. От гриппа тоже умерли люди, я знаю такие случаи - а кто о них говорил?"- подумала А. Г. Астраускайте.

Лучший подарок - вакцина

Аурелия Валёкене, врач с 42-летним опытом работы в области эпидемиологии, не скрыла своего удивления, когда услышала, что есть люди, которые считают, что врачи должны лечить заболевание, связанное с коронавирусом, с помощью антибиотиков. Уже давно установлено, что антибиотики не действуют на вирусы, поэтому, если не лечить воспаление, они могут только навредить.

По ее словам, взрослые никогда не рвались прививаться, и такое решение могло быть обусловлено более ранней ситуацией - в Литве не было крупных вспышек инфекционных заболеваний на протяжении многих десятилетий.

"Грипп - тоже серьезное заболевание, вызывающее множество осложнений, но почему-то большинству кажется, что они не заболеют - люди больше боятся вакцин, чем болезней. Нас не удивило, что всего около 8 процентов населения Юрбаркасского района было вакцинировано - столько, сколько в среднем по Литве. Но за многие годы я ни разу не слышала, чтобы вакцина вызывала такие осложнения, как грипп", - призналась врач.

По словам А. Валёкене, на вакцины от пневмонии и клещевого энцефалита литовцы жалеют денег, поэтому не делают прививки. "Откуда эти клещи? В нашем крае никто не заражался. Всем кажется, что болезнь не коснется их, а тот единственный раз и становится смертельным: даже если выздоравливают, клещевой энцефалит оставляет болезненные воспоминания на всю жизнь. Вот тогда и жалеют, что не сделали прививку", - сказала А. Валёкене.



Против вакцин - пропагандистская война

Томас Чепонис, представитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, на организованном в марте дистанционном мероприятии по вопросам вакцинации напомнил учителям страны, что отрицательные отзывы о вакцинации - не новость: движение "антиваксеров" широко распространено во всем мире.

Однако в последнее время стало больше негативной информация о вакцинах против COVID-19, производимых в западных странах.

"Такая негативная информация транслируется по российским федеральным телеканалам, которые на 100% финансируются кремлевским режимом. Никто этого даже не скрывает. Конечно, не все в Литве смотрят российское телевидение, поэтому определенные сообщения транслируются через крупные, влиятельные, хорошо оплачиваемые и профессионально управляемые каналы. Эта информация далее распространяется через социальные сети. Прежде всего, она переводится на русский язык, затем переводится на местные языки, транслируется местным общинам", - сказал представитель Вооруженных сил Литвы на дистанционной встрече с учителями.