Жидрунас Вэйкас, командир погранзаставы, убежден, что белорусские службы, организовавшие наплыв мигрантов, прекрасно понимали, что почти все мигранты здесь будут задержаны и не доберутся до пункта назначения – в другие страны Евросоюза.