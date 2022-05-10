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Погранзастава имени Гинтараса Жагуниса, которая обеспечивает охрану Девенишкской петли, одной из первых столкнулась с кризисом мигрантов, нелегально пересекающих границу Литвы.
Жидрунас Вэйкас, командир погранзаставы, убежден, что белорусские службы, организовавшие наплыв мигрантов, прекрасно понимали, что почти все мигранты здесь будут задержаны и не доберутся до пункта назначения – в другие страны Евросоюза.
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