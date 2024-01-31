Кристина установила видеокамеры в усадьбе – сейчас в ее мечтах снять на видео медведя

Наблюдать за жизнью животных Кристине помогают видеокамеры. Недавно на видео попался барсук, который пришел за яблоками.



Лакомятся яблоками в саду и косули. Они охотно позируют перед камерами. По словам Кристины, в Аникщяйском районе водится много разных животных. Видеокамера зафиксировала также енотовидную собаку и лисицу.

Кристина зимой в усадьбу заглядывает редко, а вот летом проводит там немало времени.

"Там маленькая деревушка, всего 5 домов. Они стоят далеко друг от друга. Мой дом ближе всего к лесу, соседей я не вижу. Поленница открытая, поэтому туда захаживают барсуки и косули. В этом году уже видела трех барсуков", – рассказала Кристина.

Для своих гостей Кристина оставляет в конце двора морковь и яблоки. "Тогда с крыльца я могу наблюдать за лосями, ланями. Они едят овощи, не обращая на меня внимания, а барсуки – прячутся", – сказала она.