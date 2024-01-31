Кристина установила видеокамеры в усадьбе – сейчас в ее мечтах снять на видео медведя

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Kristinos sodybos lankytojai
Kristinos sodybos lankytojai
ФОТО: Stopkadras
Кристина считает установку видеокамер в усадьбе в Аникщяйском районе самой хорошей своей идеей. Сейчас она может наблюдать, какая необычная жизнь протекает там в отсутствии людей. По словам женщины, барсуки поселились у нее в поленнице, в усадьбу часто приходят косули, заглядывает лиса, пробегали кабаны, проходил волк, регулярно появляется и куница.
Наблюдать за жизнью животных Кристине помогают видеокамеры. Недавно на видео попался барсук, который пришел за яблоками.

Лакомятся яблоками в саду и косули. Они охотно позируют перед камерами. По словам Кристины, в Аникщяйском районе водится много разных животных. Видеокамера зафиксировала также енотовидную собаку и лисицу.

Кристина зимой в усадьбу заглядывает редко, а вот летом проводит там немало времени.

"Там маленькая деревушка, всего 5 домов. Они стоят далеко друг от друга. Мой дом ближе всего к лесу, соседей я не вижу. Поленница открытая, поэтому туда захаживают барсуки и косули. В этом году уже видела трех барсуков", – рассказала Кристина.

Для своих гостей Кристина оставляет в конце двора морковь и яблоки. "Тогда с крыльца я могу наблюдать за лосями, ланями. Они едят овощи, не обращая на меня внимания, а барсуки – прячутся", – сказала она.

Кристина мечтает снять на видео рысь и медведя. "Летом в объектив камеры попал волк, потом я его не видела. Жду, когда появится рысь. (...) Поскольку около Аникщяй проходят и медведи, надеюсь, и медведя когда-нибудь снять на видео", – сказала Кристина.

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