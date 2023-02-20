"Крестьяне" просят прокуратуру расследовать заявления Витаутаса Ландсбергиса

Ландсбергис в интервью lrt.lt назвал лица, которые расследуют дело теперь уже бывшего депутата Кристиёнаса Бартошявичюса, чекистами.

"Профессор Витаутас Ландсбергис назвал представителей правоохраны чекистами, т.е. представителями советской структуры, игнорировавшей любые права человека. Если у профессора нет объективных доказательств для обоснования своих заявлений, то такие слова как минимум могут считаться унижением чести и достоинства государственных служащих.

Позже в прессе появились извинения профессора Ландсбергиса за то, что он поставил знак равенства между гомосексуалистами и педофилами, но за оскорбление представителей правоохраны он не извинился, что только показывает, что эти слова он использовал сознательно с целью унижения чести и достоинства государственных служащих и нанесения ущерба их моральному престижу, а, может, даже для оказания давления на тех, кто занимается расследованием, и о сказанном не сожалеет", – сказал член парламентской фракции ЛСКЗ Дайнюс Гайжаускас.

Надеются, что правоохрана выяснит все обстоятельства и начнет расследование в отношении Ландсбергиса по делу об унижении чести и достоинства государственных служащих.

ЛСКЗ напоминает, что Ландсбергис назвал представителей правоохраны чекистами в интервью на lrt.lt 10 февраля 2023 г.

Во Всеобщей литовской энциклопедии сказано, что "чекисты" - это сотрудники Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК), служащие первой в России политической полиции (1917–22). Иногда чекистами называют и представителей органов безопасности СССР более позднего периода".