Кремль создал поддельные зеркала сайта Delfi для проведения кампании по дезинформации

Два сайта, мимикрирующих под ресурсы Delfi, были зарегистрированы между 26 июня и 2 октября 2022 года. Как утверждает ФБР, они работали по адресам delfi.top и delfi.today. Это домены зарегистрировал пользователь, указавший место жительства в Германии и использовавший немецкий IP-адрес, а его криптокошелек входит в набор, который финансирует Константин.

Еще одно фальшивое зеркало, сайт delfi.life, было зарегистрировано другим пользователем. ФБР не приводит подробностей о его деятельности, а также не указывает время и способ регистрации, однако также связывает эту „онлайн-персону“ с Константином. Пользователь использовал те же компании для регистрации доменного имени, а также создавал „клоны“ тех же СМИ, что и его коллеги.