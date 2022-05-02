Кремль планирует провокации: в Литву возвращаются забытые проблемы

Департамент госбезопасности отметил, что не исключено, что в ближайшем будущем будут попытки теракта против нацменьшинств или религиозных меньшинств, беженцев, правозащитников, общественных деятелей.

Эксперты считают, что это нормально, что есть такие предупреждения, но сейчас в Литве риск этих действий невелик.

"В определенный момент казалось, что Литва - изолированный оазис, и сильные сквозняки, наблюдающиеся в мире, нас не касаются. До сих пор острые мировые проблемы нас как бы не касались. Но посмотрите – в соседних странах и в других, в той же Франции, проходят выборы, решается направление развития страны. Мы этого тоже не избежим", – сказал в передаче на Žinių radijаs политолог университета им. М.Рёмериса Саулюс Спурга.

"Это актуальные проблемы, они касаются и Литвы. Мы обязаны следить за ситуацией, искать способы решения проблем", – заметил он.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис сказал, что в Литве скорее всего есть не только крайние правые, но и крайние левые.

"Я не думаю, что это большая группа людей, но в целом радикалы – как левые, так и правые склонны проявлять себя в определенных условиях. Если, к примеру, россияне, атакуя Украину, добьются успеха, Украина начала бы проигрывать, то, естественно, что радикалы активизировались бы в Литве и везде на границе с Россией", – заметил политолог.

Он не считает, что на 9 мая возможен теракт или провокации.

"Если иметь в виду, что Россия терпит поражение, то крайние правые и крайние левые будут только вздыхать. Но по сути впечатляющих терактов или провокаций не будет", – заметил Белинис.

Он сказал, что можно искать связь "между позициями по вопросу вакцин, прав меньшинств и отношения к России, нашей истории".

Белинис не склонен проводить линию между между неодобрением партнерства и пророссийскостью, но не исключала, что этим может пользоваться Кремль.

"Во всех странах есть люди, которые критикуют, но от Кремля не зависят. Но в наших широтах это имеет еще один аспект, потому что перед этой войной Кремлю представлял себя как лидер этих сил. После 2012 г, Кремль представил себя как лидера, консолидирующего консервативные силы, выступающие против европейских ценностей, за права нацменьшинств", – сказал Спурга.

Профессор заметил, что представители кремлевского режима не продуцируют какие-то позиции, идеологии. Они анализируют ситуацию у соседей, используют существующими противостояниями.

"Они этим пользуются и вызывают еще больший шум. Такое их выражение позиции успешное, с их стороны, используется наша внутренняя конфликтная дискуссия", – сказал Белинис.

Он подчеркнул, что сама по себе дискуссия - нормальное дело.

"Мы дискутируем о каждом действии. Западный мир должен это делать и делает это. И эта дискуссия не всегда бывает корректной. Тем более, что тут есть вопрос смены культурных взглядов. По этой причине Кремль, воспользовавшись этой инерцией, дает приоритет одной стороны. Так он делает ее своим сторонником, а они сами этого не понимают. Хотя часть из них, вероятно - внедренные агенты (это пусть выясняют спецслужбы), которые укрепляют эту позицию", – заметил политолог.

Он выступает за то, чтобы вопрос партнерства обсуждали, несмотря на геополитическое напряжение.