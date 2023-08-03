03 августа 2023 г. 12:23

Кратковременные дожди пройдут в большинстве регионов Литвы

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг Литва остается под влиянием обширной области низкого давления, охватывающей всю Скандинавию. Новые дождевые облака достигли западных районов уже утром.

После обеда во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. В первой половине дня они наиболее вероятны в северо-западной Литве, а во второй половине дня в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Местами, преимущественно на западе страны пройдут сильные дожди, местами грозы. Южный ветер будет сильным, местами порывами до 15-20 м/с более вероятными при наступлении активной дождевой облачности. Несмотря на дождь и ветер, день ожидается достаточно теплым – максимальная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.

В пятницу ночью Литва останется под влиянием циклона. Небо будет местами облачным, большая часть туч будет сгущаться на западе. Кратковременные дожди ожидаются только местами, преимущественно на западе страны. Иногда будут грозы. Сохранится сильный южный, юго-западный ветер с порывами до 15-18 м/с, местами в западных районах. Похолодает до 13-18 градусов тепла.

В пятницу серьезных изменений не ожидается. Облачность останется непостоянной, на востоке будет больше солнца. Местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся временами грозами, преимущественно в северо-западных районах. Сильный южный, юго-западный ветер, но опасных порывов быть не должно. Днем прогреется до 21-26, на юго-востоке страны до 27-28 градусов.

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