Красный Крест: пострадавшим от пожара в Виршулишкес уже пожертвовано почти 80 000 евро

"Пожертвовано почти 80 000 евро. В первый день люди были очень активными", - рассказала Лука Лесаускайте, глава по связям с общественностью организации.

Она добавила, что пока не решено, как будет распределяться помощь жильцам – в настоящее время они ждут информации от Вильнюсского городского самоуправления относительно нужд пострадавших.

"На следующей неделе станет ясно, в чем нуждаются жильцы, каких выплатах, и как мы поделим уже пожертвованную сумму", - сказала Лесаускайте.