Красный крест открывает линию пожертвований для пострадавших в микрорайоне Виршулишкес

"Мы видим инициативы, люди хотят жертвовать пострадавшим, еще в среду на сайте aukok.lt мы предоставим возможность пожертвовать пострадавшим во время пожара", – сказала Лесаускайте.

Она отметила, что пострадавшим в тот же день помощь оказали психологи, была оказана и гуманитарная помощь.

Кроме того, по словам Лесаускайте, одна из команд Красного креста ездила помогать Департаменту пожарной безопасности и спасения.

"Выехало несколько групп – одна с волонтерами, которые работают в условиях чрезвычайной ситуации, они помогали пожарным-спасателям. Вторая группа – психологи. Они также оказывали первую помощь. Они на месте происшествия были во вторник после обеда и посменно дежурили до ночи, поскольку помощь требовалась как маме, ребенок которой остался в здании и не было ясно, что произошло, так и другим людям", – сказала Лесаускайте.