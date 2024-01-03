Красный крест открывает линию пожертвований для пострадавших в микрорайоне Виршулишкес

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gaisras Viršuliškių g. Vilniuje
Gaisras Viršuliškių g. Vilniuje
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Красный крест в среду, 3 января, намерен открыть линию пожертвований для пострадавших во время взрыва в доме в микрорайоне Виршулишкес. По словам представителя организации Луки Лесаускайте, такое решение было принято после того, как в обществе появилось много желающих оказать помощь пострадавшим.

"Мы видим инициативы, люди хотят жертвовать пострадавшим, еще в среду на сайте aukok.lt мы предоставим возможность пожертвовать пострадавшим во время пожара", – сказала Лесаускайте.

Она отметила, что пострадавшим в тот же день помощь оказали психологи, была оказана и гуманитарная помощь.

Кроме того, по словам Лесаускайте, одна из команд Красного креста ездила помогать Департаменту пожарной безопасности и спасения.

"Выехало несколько групп – одна с волонтерами, которые работают в условиях чрезвычайной ситуации, они помогали пожарным-спасателям. Вторая группа – психологи. Они также оказывали первую помощь. Они на месте происшествия были во вторник после обеда и посменно дежурили до ночи, поскольку помощь требовалась как маме, ребенок которой остался в здании и не было ясно, что произошло, так и другим людям", – сказала Лесаускайте.

"Было видно, что помощь необходима, люди открыто приходили говорить. (...) Мы и сегодня готовы оказывать помощь, ждем инструкций, чтобы знать, какая помощь нужна" – прибавила она.

Что касается гуманитарной помощи, то, по словам Лесаускайте, в таких случаях главное: вода, еда, теплый чай, одежда, одеяла, гигиенические средства.

"Мы также помогли одного недееспособного человека на спецтранспорте доставить в указанное место", – сказала она.

Но больше всего люди нуждались в первичной психологической помощи", – заметила представитель Красного креста.

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