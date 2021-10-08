"С августа, когда составлялся отчет, когда посещались эти места, ситуация кардинально изменилась", – сказала BNS в пятницу глава неправительственной организации.

По ее словам, в начале миграционного кризиса "были места, где ситуация была на самом деле трагичная".

"Так даже в самых плохих местах по сравнению с началом августа ситуация кардинально изменилась. Во-первых, люди были переведены из самых страшных мест, не осталось живущих в палатках, что казалось очень плохо, когда был дождливый сезон", – сказала К. Мейде.

"Мы как страна преодолели первоначальный кризис: мигранты получили крышу над головой, горячее питание, сухую постель, что является необходимой базой", – добавила она.

В обнародованном в четверг отчете главы учреждения контролеров Сейма Аугустинаса Нормантаса говорится, что должным образом не были обеспечены права просителей убежища на гигиену, соответствующую погодным условиям одежду, обувь, право на неприкосновенность частной жизни, и условия их содержания были равноценны запрещенному бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению.

Отмечает нехватку психологической помощи

По словам К. Мейде, Красный Крест регулярно осуществляет наблюдение за лагерями и информирует о своих замечаниях ответственные ведомства.

И хотя изменения весьма значительны, глава неправительственной организации сказала, что не хватает активной медицинской помощи незаконно пересекшим границу людям.

"Есть места, подлежащие исправлению. Например, медицинская помощь: не только скорая помощь, но также помощь больным хроническими заболеваниями, беременным женщинам. Этой помощи еще не хватает", – сказала К. Мейде.

"Мобильные команды медиков ездят по лагерям, однако в некоторых лагерях необходима постоянно иметь медицинскую помощь", – добавила она.

К. Мейде также отметила, что часть людей нуждается в психологической помощи.

"Люди все испытали в тех странах, откуда бежали. Здесь ожидания тоже не обязательно такие, какие были. Жить в таких условиях – задержания – нелегко. Поэтому психологическое состояние людей не самое лучшее", – прокомментировала К. Мейде.

Литва, Латвия и Польша с лета сталкиваются с критически выросшим потоком нелегальной миграции из Беларуси. В Литву в этом году прибыло более 4,1 тыс. мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы и Беларуси.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока нелегальной миграции и называет это гибридной агрессией, в связи с чем в стране объявлена экстремальная ситуация.