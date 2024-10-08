Красный Крест начинает организовывать экскурсии гражданской обороны по всей Литве: каждый должен быть готов

„Главный девиз занятий по гражданской обороне, на которые мы приглашаем жителей всей Литвы – „Ваша безопасность в ваших руках“. Когда в стране происходит масштабная катастрофа, каждый из нас должен быть готов, знать, что делать, чтобы позаботиться о своей безопасности и безопасности своих близких“, - подчеркнула журналистам глава Литовского Красного Креста Ингрида Дамулене.
„Во время занятий по гражданской обороне мы обучаем участников жизненно важным функциям, которые необходимы, чтобы выжить первые 72 часа катастрофы“, - пояснила она.
И. Дамулене отметила, что участников занятий познакомят с тем, как не растеряться в случае чрезвычайной ситуации, где находится ближайшее укрытие, какова его функция, как действовать, услышав сирену, как составить семейный план, упаковать тревожную сумку и оказывать первую помощь.
„Сейчас у нас 46 волонтеров по всей Литве. Однако это процесс, постоянно принимаются новые волонтеры, они обучаются“, - рассказала глава Красного Креста.
По ее словам, ожидается, что число волонтеров увеличится с 11 октября, когда такие занятия начнутся в Вильнюсе. Как подчеркнула на состоявшемся во вторник мероприятии вице-мэр столицы Симона Белюне, проект, разрабатываемый совместно с Красным Крестом, внесет значительный вклад в уже действующие в городе меры гражданской обороны.
„Город готов к любым кризисам настолько, насколько готов каждый вильнюсец. (...) Я очень рада, что появляется еще одно направление просвещения, которое, на мой взгляд, очень хорошо дополняет существующие ресурсы“, - сказала С. Белюне.
„Это обучение очень практичное и привлекательно тем, что люди могут прийти очень подготовленными и повторить их, или те, кто знает очень мало, могут прийти и начать учиться с нуля. (...) Как муниципалитет мы готовы обеспечить, чтобы волонтеры Красного Креста были оснащены средствами, чтобы были созданы все необходимые условия для того, чтобы такое обучение и экскурсии в городе были живы и широко функционировали“, - сказала вице-мэр, надеясь, что это обучение охватит большое количество жителей Вильнюса.
Глава Красного Креста И. Дамулене отметила, что экскурсии уже организуются или планируются и в других муниципалитетах страны. По ее словам, всю информацию о них, а также регистрацию для жителей можно найти на сайте www.redcross.lt.