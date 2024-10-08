Красный Крест начинает организовывать экскурсии гражданской обороны по всей Литве: каждый должен быть готов

„Это обучение очень практичное и привлекательно тем, что люди могут прийти очень подготовленными и повторить их, или те, кто знает очень мало, могут прийти и начать учиться с нуля. (...) Как муниципалитет мы готовы обеспечить, чтобы волонтеры Красного Креста были оснащены средствами, чтобы были созданы все необходимые условия для того, чтобы такое обучение и экскурсии в городе были живы и широко функционировали“, - сказала вице-мэр, надеясь, что это обучение охватит большое количество жителей Вильнюса.