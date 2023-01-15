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Литовский Красный Крест сообщает, что в 4 семьях нелегальных беженцев в прошлом году родились младенцы, которым до сих пор не выдали свидетельства о рождении. В Науининкском центре беженцев были семьи, дети в которых родились в 2021 году, но у родителей были лишь выписки из роддома.
Raudonasis kryžius
© A.Didžgalvio nuotr.

"У людей был единственный документ, доказывающий факт рождения – выписка из роддома", – сказано в отчете организации.

Красный Крест отмечает еще одну проблему – задержание таких детей безо всякого на то юридического основания. Покидать территорию центра могут только те семьи, срок содержания которых под стражей истек.

"Если младенцы родились в семьях, члены которых еще находились под стражей, малыше де-факто также должны были оставаться на территории центра. Несмотря на то, что официально перемещение родившихся в Литве малышей ограничено не было", – сказано в отчете.

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С начала открытия центра для беженцев в Науининкай у нелегальных мигрантов родился 21 младенец. Все родители получили выписки в роддомах, детям выдали коды иностранцев, у которых есть интересы в Литве, их в реестр вносил центр.

"По предварительным данным, свидетельства о рождении получила лишь треть этих младенцев, т.е. 7–8", – сказано в отчете.

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