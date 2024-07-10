"Краснуха. Район, которого нет?": в документах нет, но о нем знает каждый вильнюсец

„Краснухи“ в официальных документах нет. Каждый, кого спрашиваешь., по-разному очерчивает границы этого места – как и царившую там атмосферу. Вильнюсский музей предлагает познакомиться с этим место столицы в бывшем здании Литовского государственного исторического архива на ул. Геросёс Вильтес, 10 на выставке „Краснуха. Район, которого нет?“
Этот проект - продолжение цикла выставок о „неинтересных“ районах города. Первый проект был посвящен району Виршулишкес (2022 год).
„О туристических и модных районах столицы мы знаем немало. А так называемые „неинтересные“ районы часто остаются за кадром. Любое окружение связано с какими-то своими легендами, мифами, памятниками, о которых стоит поговорить“, – сказала директор музея Раса Антанавичюте.
„Краснуху“ нередко представляют как опасное и место города. Существует стереотип, будто это место появилось в советское время, что оно очерчено определенным социально-экономическим классом, предполагают, что в этом месте живут представители разных этнических групп. Однако информации о реальной истории „Краснухи“, ее демографическом составе и социальных слоях немного или нет вообще.
„Цель выставки - опровержение мифа, будто это скучный, серый район. Там есть немало исторических слоев, каждый по-своему интересен. Через район проходит важная в историческом плане дорога, сейчас это проспект Саванорю. По этой дороге маршировали армии, ездили правители, купцы, а в советское время район застроили, и он был своеобразными воротами города“, – сказал экскурсовод Альбертас Казлаускас.
„Основной ключ к выставке - интервью с жителями. Мне понравилось отношение жителей к природе. Многие ценят зеленые места района, вспоминают росшие там яблони – людей, которые их покупали и сажали, красили их стволы в белый цвет, тех, кто воровал яблоки с деревьев соседа. Сейчас недалеко от проспекта сохранился яблоневый сад, вокруг которого вместо деревянных домов появились многоквартирные дома“, – рассказала куратор выставки Года Аксамитаускайте.
После посещения выставки рекомендуется прогуляться по составленному маршруту.
Выставку можно посетить до 28 июля в четверг-пятницу 15-19 ч., субботу-воскресенье 11-19 ч.
Посещение выставки бесплатное.