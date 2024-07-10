2024.07.10 17:48

"Краснуха. Район, которого нет?": в документах нет, но о нем знает каждый вильнюсец

 
ru.DELFI.lt
„Krasnucha. Rajonas, kurio nėra?“
„Krasnucha. Rajonas, kurio nėra?“
ФОТО: GINTARE_GRIGENAITE | Organizatorių nuotr.

В Вильнюсе 21 староство, однако есть и небольшие места, которые получили неформальные названия. Их нет на картах города, однако они существуют в создании жителей как районы в районах. Одно из таких мест – часть нынешнего проспекта Саванорю, ранее – Красной Армии, территория большого староства Вилкпедес, известная как „Краснуха“.

„Краснухи“ в официальных документах нет. Каждый, кого спрашиваешь., по-разному очерчивает границы этого места – как и царившую там атмосферу. Вильнюсский музей предлагает познакомиться с этим место столицы в бывшем здании Литовского государственного исторического архива на ул. Геросёс Вильтес, 10 на выставке „Краснуха. Район, которого нет?“

Этот проект - продолжение цикла выставок о „неинтересных“ районах города. Первый проект был посвящен району Виршулишкес (2022 год).

„О туристических и модных районах столицы мы знаем немало. А так называемые „неинтересные“ районы часто остаются за кадром. Любое окружение связано с какими-то своими легендами, мифами, памятниками, о которых стоит поговорить“, – сказала директор музея Раса Антанавичюте.

„Краснуху“ нередко представляют как опасное и место города. Существует стереотип, будто это место появилось в советское время, что оно очерчено определенным социально-экономическим классом, предполагают, что в этом месте живут представители разных этнических групп. Однако информации о реальной истории „Краснухи“, ее демографическом составе и социальных слоях немного или нет вообще.

„Цель выставки - опровержение мифа, будто это скучный, серый район. Там есть немало исторических слоев, каждый по-своему интересен. Через район проходит важная в историческом плане дорога, сейчас это проспект Саванорю. По этой дороге маршировали армии, ездили правители, купцы, а в советское время район застроили, и он был своеобразными воротами города“, – сказал экскурсовод Альбертас Казлаускас.

„Основной ключ к выставке - интервью с жителями. Мне понравилось отношение жителей к природе. Многие ценят зеленые места района, вспоминают росшие там яблони – людей, которые их покупали и сажали, красили их стволы в белый цвет, тех, кто воровал яблоки с деревьев соседа. Сейчас недалеко от проспекта сохранился яблоневый сад, вокруг которого вместо деревянных домов появились многоквартирные дома“, – рассказала куратор выставки Года Аксамитаускайте.

После посещения выставки рекомендуется прогуляться по составленному маршруту.

Выставку можно посетить до 28 июля в четверг-пятницу 15-19 ч., субботу-воскресенье 11-19 ч.

Посещение выставки бесплатное.

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