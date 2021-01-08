Директор поликлиники Биржайского района Юргита Аугустинавичене сказала, что 68-летняя стоматолог А.Б. проработала в амбулатории всего полгода.

"Коронавирус быстро унес ее жизнь – ни Национальный центр общественного здравоохранения, ни мы не смогли отследить источник заражения. Мы не знаем, от кого она заразилась - от пациента или от родных, а может еще от кого-то.

Есть мнение, что она заразилась от члена семьи, но эта информация не подтверждена. Все стоматологи работают со средствами защиты, 3-4 уровень опасности, все, как положено", – сказала Аугустинавичене.

Состояние медика ухудшилось мгновенно. COVID-19 был диагностирован за несколько дней до рождества, а 26 декабря врач обратилась в приемное отделение.

"В приемном отделении она уже была в тяжелом состоянии, ни с нами, ни с НЦОЗ не общалась", – сказала она.

По ее словам, у врача были сопутствующие заболевания. Женщина скончалась 4 января ночью.