"С помощью этого проекта мы хотим закрепить уже сформировавшееся поведение жителей. На перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено–Капсу– Шалткальвю уже 6 лет зеленый свет одновременно загорается во всех направлениях. Пешеходы это заметили и стали пользоваться удобным способом - переходят через дорогу наискосок. Итак, такие переходы какое-то время уже существуют, а сейчас мы нанесли разметку, чтобы не было сомнений относительно порядка движения. Мы надеемся, что такие перекрестки станут обычным делом и в других местах", – сказал вице-мэр Томас Гульбинас.

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Второй такой перекресток находится рядом с Центральной поликлиникой на ул. Пилимо. Для обеспечения безопасности пешеходов на этих перекрестках постоянно будут следить за потоком автомобилей и пешеходов.

О новшестве водителей информируют с помощью дорожных знаков, если потребуется, будут корректировать время горения зеленого сигнала светофора. Испытания будут проходить в течение полугода, потом данные рассмотрят эксперты и представят свои рекомендации.

По данным Вильнюсского муниципалитета, косые пешеходные перекрестки в мире не новость: они есть в Японии, Швеции, США, Канаде и др. странах.