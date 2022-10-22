"С помощью этого проекта мы хотим закрепить уже сформировавшееся поведение жителей. На перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено–Капсу– Шалткальвю уже 6 лет зеленый свет одновременно загорается во всех направлениях. Пешеходы это заметили и стали пользоваться удобным способом - переходят через дорогу наискосок. Итак, такие переходы какое-то время уже существуют, а сейчас мы нанесли разметку, чтобы не было сомнений относительно порядка движения. Мы надеемся, что такие перекрестки станут обычным делом и в других местах", – сказал вице-мэр Томас Гульбинас.
Второй такой перекресток находится рядом с Центральной поликлиникой на ул. Пилимо. Для обеспечения безопасности пешеходов на этих перекрестках постоянно будут следить за потоком автомобилей и пешеходов.
О новшестве водителей информируют с помощью дорожных знаков, если потребуется, будут корректировать время горения зеленого сигнала светофора. Испытания будут проходить в течение полугода, потом данные рассмотрят эксперты и представят свои рекомендации.
По данным Вильнюсского муниципалитета, косые пешеходные перекрестки в мире не новость: они есть в Японии, Швеции, США, Канаде и др. странах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После того как жители получили тысячные счета, ESO объясняет ситуацию: проверяют и тех, кто платил вперед
В Литве устанавливают "умные" счетчики на...
Крымский татарин с паспортом РФ в Литве: мы сюда пришли не за пособиями, а чтобы действительно помогать
Этнический крымский татарин, гражданин Российской...
Президент Литвы остается самым популярным политиком, растет рейтинг министра обороны
Самым популярным политиком в Литве остается...
ВИДЕО: Благородные олени принимают грязевые ванны и сражаются за место в природном СПА
Вешвильский природный резерват в Литве поделился...
Изменений в рейтинге нет: лидируют социал-демократы, на втором месте – консерваторы
В рейтинге популярных партий Литвы по-прежнему...