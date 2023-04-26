По ее словам, ни одно из критических замечаний — ни автоматическое включение, ни слишком короткий период отказа — не были учтены должным образом.

"Я считаю, несправедливо, по отношению ко всему населению, выступать с косметическими предложениями, которые, по существу, ничего не значат. Это похоже на попытку угодить обществу, якобы что-то делается, но по сути не делается", – заявила И. Ругинене на состоявшемся во вторник заседании Трехстороннего совета.

Также председатель КПСЛ не согласна и с утверждением представителей Соцмина о том, что дальнейшие обсуждения будут зависеть от заключения Конституционного Суда (КС) на запрос членов Сейма, в котором они просили выяснить, не противоречит ли Конституции непредоставление участнику права на прекращение участия в пенсионном накоплении.

"В принципе Конституционный Суд в данном вопросе ничего не значит. Это не политическое решение, а правовое решение", – сказала она.

И. Ругинене отметила, что в пенсионном накоплении второй ступени необходимо полностью отказаться от автоматического включения или еще больше продлить период отказа. Также, по ее словам, Соцмин не затронул вопросы "взносовых" каникул и наследования денег.

"Мы должны были отказаться от автоматического включения, вводить его было ошибкой. Это должно быть личным решением каждого. Тем более, что мы автоматически включаем людей и даем им совсем немного времени для отказа", – заявила И. Ругинене.

"Почему каникулы только двенадцать месяцев? Почему человек сам не может регулировать в зависимости от того, хочет ли он отказаться от уплаты? По вопросу наследования остаются различные проблемы", – добавила она.

Председатель профсоюза Solidarumas (Солидарность) Ричардас Гаруолис и председатель Республиканского объединенного профсоюза Арвидас Дамбраускас также не поддержали предложение Соцмина. Они утверждают, что нынешняя система пенсионного накопления в фондах второй ступени является "коррупционной", поскольку пенсии накапливаются через фонды, а не путем уплаты взносов в "Содру".

Между тем президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Андрюс Романовкис считает, что ограниченное изменение пенсионной системы является "нахождением на правильном пути". По его словам, важно, чтобы изменения пенсионной системы проводились без внесения нестабильности.

"На самом деле хорошо, что правительство выбрало такое разумное и нереволюционное изменение, есть, вероятно, разумные и соответствующие дискуссиям изменения. Тем самым и включая желание проверить в Конституционном Суде, попытка снять напряжение, наверное, свидетельствует о том, что мы на правильном пути", – пояснил А. Романовскис.

В середине марта Соцмин представил намеченные поправки к пенсионному накоплению в фондах второй ступени. В них предлагается, что в случае отказа лица от участия в пенсионных накоплениях второй ступени повторно автоматически включать лицо в систему только один раз, не повторять автоматическое включение для лиц, приостановивших свое участие, вновь включенным лицам дать три месяца на принятие решения об участии в пенсионном накоплении, а лицам, накопившим до 10 807 евро, дать возможность самостоятельно выбрать вид выплаты. Эти и другие поправки к системе пенсионного накопления в фондах второй ступени согласованы с заинтересованными ведомствами. Предложения будут представлены Правительству.