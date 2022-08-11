Корзина школьника: во сколько обойдутся сборы ребенка в школу – советы родителей и экспертов

"Родители с детьми снуют туда-сюда и покупают канцтовары, наверное, изменившиеся цены их удивили", – сказала Строцките-Варне.
"Мы чувствуем, что инфляция подкорректировала цены, все сильно дорожает. Самая большая ошибка – идти в магазин в плохом настроении, особенно, когда там распродажи, идти с ребенком и без списка. Мы рекомендуем отложить все эмоции, составить список самых необходимых вещей и предусмотреть бюджет", – продолжила она, заметив, что именно бюджет помогает корректировать планы и расставлять приоритеты.
"Важно также посмотреть, что осталось с прошлого года, может у братьев-сестер. Тогда список будет более рациональным. Денег потратим меньше, а радости будет столько же", – заметила эксперт.
Леонтьева-Фрейнд также напомнила о том, что люди забывают пересмотреть полки дома.
"Родители идут в магазин с детьми, а дети выбирают карандаш, а не качество. В результате приходится переплачивать - ребенок выбрал красивое, но, быть может, некачественное, в итоге приходится менять вещь, платить в 2–3 раза дороже. Все значительно подорожало, примерно на 20%", – сказала она.
Леонтьева-Фрейнд заметила, что только на кацнтовары придется потратить минимум 50–60 евро при условии, что не все будет куплено в Литве.
"Я не говорю о спортивной форме, униформе и др., только о канцтоварах", – сказала она.
"Значительную часть бюджета "съедают" прописи. В зависимости от школы, класса, потребностей это около 50–70 евро. Плюс униформа, качественный рюкзак. Канцтовары - не самые большие расходы", – заметила Строцките-Варне и напомнила, что необязательно скупать все канцтовары до сентября, ведь магазины потом никто не закрывает.
"Часто в конце сентября бывают распродажи, с ними - более низкие цены", – сказала она.
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