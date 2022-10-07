Коротко о бюджете: какие изменения ждут каждого в отдельности

Зарплаты

Минимальную зарплату с 2023 года предлагают поднять до 840 евро, это на 110 евро, или на 15% выше, чем сейчас.

Параллельно увеличат необлагаемый налогами минимум до 625 евро, это на 85 евро или на 16% больше, чем в этом году.

Благодаря этим переменам минимальная зарплата "на руки" увеличится на 83 евро (до 633 евро).

Также предлагают увеличить базовый размер должностной зарплаты с 181 до 186 евро. Благодаря этому увеличится зарплата бюджетных работников, служащих, военных и судей на 23,5–161 евро.

Пенсии

Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в 2023 году должна составлять 542 евро (на 60 евро больше, чем в июне 2022 г.).

Между тем, средняя пенсия по старости с 2023 года должна быть 575 евро (на 65 евро больше).

Выплаты одинокого человека увеличатся на 3 евро до 35 евро.

Выплаты

Планируется, что с 2023 года базовая социальная выплата составит 49 евро. Поэтому увеличатся "детские" деньги (до 85,75 евро), однократные выплаты на ребенка, однократные выплаты для беременных и т.д.

В следующем году увеличится база пенсионного пособия до 185 евро. Поэтому увеличатся пособия по инвалидности, пособия пенсионерам и по утрате кормильца.

Базу целевых компенсаций предлагают увеличить с 138 до 147 евро. Благодаря этому увеличатся компенсации инвалидам.

Размер поддерживаемых государством доходов увеличится до 157 евро. Поэтому средний размер социальной помощи увеличится с 123,3 до 132 евро на человека.

Компенсации

Правительство планирует продлить компенсацию цен на энергоресурсы.

Предлагают, чтобы в первом полугодии 2023 года общественный тариф составлял 28 цт за кВт/ч, а во втором – 33 цт (сейчас 24 цт).

Подчеркивается, что компенсацию будут получать и те жители, которые подписали договор с независимыми поставщиками. Т.е. тем, кто платит меньше 28 цт компенсации не потребуются, а остальным компенсируют разницу.

Кубический метр газа для потребителей I группы (которые используют 300 куб. м газа в год) в первом полугодии будет стоить 1,33 евро, а второй группы II (301–20 000 куб. м) – 1,07 евро.

Во втором полугодии цена будет соответственно 1,78 и 1,5 евро (сейчас 1,02 и 0,77 евро).