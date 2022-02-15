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Коронавирусом заболел министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом он сообщил в социальной сети.
"К сожалению, должен сообщить, что сначала в выходные коронавирус установили у моего сыночка ("принес" из детсада), а у меня его подтвердили сегодня. С сегодняшнего дня я работаю в изоляции", – сообщил в фейсбуке министр.
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