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В понедельник Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что ее глава Рустам Любаев заболел коронавирусом. На этой неделе глава службы будет работать удаленно.
Любаев сдал ПЦР-тест, почувствовав легкие симптомы простуды.
"Я чувствую себя хорошо, настроение трудоспособное, поэтому, даже находясь в изоляции, я выполняю всю необходимую работу. Тем более, что у меня есть отличная команда коллег, на которую могу полностью положиться", – сказал Любаев.
Глава СОГГ был привит по полной схеме и третьей дозой вакцины от коронавируса.
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