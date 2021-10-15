"И у меня COVID. Я привит, я чувствую себя хорошо, но, простите, не смогу выйти из дома ни на этой, ни на следующей неделе", – писал он в фейсбуке.

Сурплис сообщил, что заболели и другие члены его семьи.

"У дочки диагностировали во вторник, поэтому я в изоляции со вторника", – сказал он.

Политик заметил, что они болеют в легкой форме. "Мы все болеем легко", - передает слова политика портал TV3.lt

Несколько дней назад сообщалось, что коронавирусом заболел социал-демократ Гинтаутас Палуцкас. Он также был полностью привит.