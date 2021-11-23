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Депутат Альгирдас Сисас заболел коронавирусом. Эту информацию Delfi подтвердил сам политик.
Algirdas Sysas
Algirdas Sysas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сисас сказал, что чувствует себя неплохо.

"Я в изоляции, поэтому настроение нельзя назвать отличным, но в целом у меня только небольшой насморк", – сказал депутат.

Социал-демикрат месяц назад привился бустерной дозой вакцины от COVID-19.

"Поскольку заболела жена, а мы живем в одном доме, сложно было не заболеть", – шутил депутат.

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