Сисас сказал, что чувствует себя неплохо.

"Я в изоляции, поэтому настроение нельзя назвать отличным, но в целом у меня только небольшой насморк", – сказал депутат.

Социал-демикрат месяц назад привился бустерной дозой вакцины от COVID-19.

"Поскольку заболела жена, а мы живем в одном доме, сложно было не заболеть", – шутил депутат.