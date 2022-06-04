Коронавирусом пациентка заболела в больнице: обвинения в адрес врачей, иск - к государству

Решение Литовского апелляционного суда сразу же вступило в силу, однако мужчина еще может обратиться с апелляцией в Верховный суд Литвы.

Суды первой инстанции придерживались иного мнения и присудили мужчине компенсацию в размере 1000 материального и 5000 евро морального ущерба (мужчина просил возместить материальный ущерб в размере 3200 евро и моральный - 15 000 евро), поскольку женщина заболела унесшей ее жизнь болезнью, находясь в больнице.

Истец указал, что его мать с ухудшением состояния здоровья была госпитализирована в больницу в начале апреля 2020 г., там ее состояние улучшилось, но в мае мужчине сообщили, что у его матери установили COVID–19, поэтому пациентку перевезли в Сантаришкскую клинику. Там ее состояние ухудшилось, женщина умерла. В свидетельстве о смерти указана основная причина смерти - COVID–19.

Истец указал, что в больницу его мать положили без коронавируса, это подтверждают медицинские документы - дважды делали тест, и оба раза его результат был отрицательным.

"Инфекцией мою маму заразили в больнице, потому что там не придерживались существенных требований безопасности", – указал мужчина, сославшись на данные Минздрава о том, что с 8 мая 2020 г. в этой больнице коронавирусом заболели 36 человек, а Национальный центр общественного здравоохранения установил нарушения регламента безопасности в больнице.

После смерти матери мужчина обратился в Комиссию по установке нанесенного пациентам вреда, но она приняла неблагоприяртное для мужчины решение. Было указано, что ущерб нанесен, но он не отвечает установленным законом условиям возмещения ущерба.

Комиссия постановила, что болезнь была следствием болезней, которыми болела пациента и из-за которых попала в больницу. А избежать нанесенного ущерба было невозможно в силу услуг, которые оказывали пациентке.

Мужчина с таким решением не согласился и обратился в суд, указав, что болезни, которые были у ее матери, не мешали ей вести полноценныую жизнь, они были под контролем.

С иском не согласились Больничная касса и Вильнюсская городская клиническая больница, указав, что у пациентки было много и тяжелых заболеваний.

Суд первой инстанции отчасти удовлетворил иск на том основании, что когда женщина попала в больницу, коронавирусом она не болела. Также указано, что заразиться она могла от другой пациентки, которую перевели в ее палату, не проверив на коронавирус (тест делали за неделю до перевода, поэтому решили не повторять, хотя у женщины была температура и кашель).

Суд постановил, что если бы больница руководствовалась правилами, то можно было избежать заражения пациентки коронавирусом.

Больничная касса обжаловала принятое судом решение, равно как и истец, требовавший в полной мере возместить ему нанесенный ущерб.

Литовский апелляционный суд указал, что ущерб без виновных возмещают только тогда, когда действия в рамках требования медицинской науки могли бы помочь избежать ущерба. Поэтому истец должен был доказать, что у больницы была возможность избежать нанесения ущерба, если бы она действовала по всем стандартам.

Суд указал, что источником заражения не обязательно была соседка по палате, им могли быть и работники больницы, заболевшие 8-11 мая.

По данным суда, специалисты Сантаришкской и каунасской клиник указали, что нет стопроцентной защиты от вируса из-за того, что его диагностируют с опозданием, есть бессимптомные случаи и инкубационный период болезни не одинаковый. Поэтому суд указал, что избежать заражения было невозможно. Кроме того, в решении сказано, что в случае смерти больного COVID–19 учитывают и то, какими болезнями он болел до смерти, а запись о том, что основная причина смерти - коронавирус - может быть неточной. В данном случае женщина болела разными серьезными заболеваниями, а коронавирус как раз и представляет опасность для пожилых и больных людей.