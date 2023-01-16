aA
За прошлые сутки в Литве выявлено 23 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 6 человек, скончался один человек в возрасте 50-59 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: зафиксированы 23 случая, скончался один человек
© DELFI / Karolina Pansevič

Сейчас болеют 6 244 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 521 человек.

За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах заняты 94 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 292 586 случаев.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,8 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 228.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ученые: почти все жители Пекина заболеют коронавирусом к февралю

Около 92,3% жителей Пекина заболеют коронавирусом до...

В России впервые выявлен подвариант коронавируса "кракен"

Подвариант штамма коронавируса "омикрон", который...

Вспышка ковида в Китае: заразилось 90% жителей крупной провинции Хэнань

Китай , власти которого были вынуждены отказаться от...

Таиланд ввёл и тут же отменил COVID-ограничения для туристов

Власти Таиланда отменили объявленное на прошлой...

TOP новостей

Новейший президентский опрос: поддержка двоих кандидатов сравнялась

Новейший президентский опрос, который по заказу Delfi 15-24...

Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе

Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади...

Литовцы платят самые высокие проценты в еврозоне: первыми перешагнули 4%

В последнее время в Литве процентная ставка по ипотеке...

Депутат в ужасе: рассказал, как его внучка в школе Игналинского района провела 13 января

В Литве все еще есть детские сады и школы, в которых во...

В Литве меняется порядок покупки нового жилья, прогнозируется рост цен

С января 2024 года в Литве нельзя будет купить жилье с...