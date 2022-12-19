Коронавирус в Литве: зафиксировано 52 новых случая, скончался один человек

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 283 459 случаев. Сейчас болеют 7 933 человека, в больницах занята 141 койка для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 5 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 458 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 398.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 207,8 случая.