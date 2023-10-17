Коронавирус в Литве: за сутки установлено 600 новых случаев, скончался один человек

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

За прошлые сутки в Литве выявлено 600 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 184 человека, скончался один человек в возрасте 70-79 лет, сообщило Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9720 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 333 863 случая.

В данное время болеет 4851 человек. За последние сутки в стационар переведено 11 пациентов. В больницах занято 58 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 122 случая.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 260.

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