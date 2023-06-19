Коронавирус в Литве: за сутки 3 случая, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от коронавируса скончались 9 690 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 321 137 случаев.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 17 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 31.