Коронавирус в Литве: за сутки 3 случая, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от коронавируса скончались 9 690 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 321 137 случаев.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 17 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 31.
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