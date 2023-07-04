04 июля 2023 г. 10:57

Коронавирус в Литве: выявлено 32 случая, летальных исходов не зафиксировано.

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
За последние сутки, 3 июля, коронавирусная инфекция подтверждена у 32 человек. Десять человек снова заболели, сообщает Государственное агентство данных.

Смертей от коронавируса в понедельник не зафиксировано. Общее число летальных исходов в стране от заболевания COVID-19 составляет 9692 человека.

С начала пандемии общее число бывших и нынешних зараженных коронавирусом в стране достигло 1 321 478. В настоящее время в Литве болеет 461 человек. За последние сутки в больницу доставлены трое пациентов. В настоящее время в литовских больницах проходят лечение 22 человека, инфицированных коронавирусом, один из них находится в реанимации.

По данным Государственного агентства данных, число первичных новых случаев на 100 000 населения за 14 дней в Литве на утро вторника достигло 10,2 случая. Среднее число новых случаев в сутки за последние 7 дней — 20.

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