Коронавирус в Литве: выявлено 32 случая, летальных исходов не зафиксировано.

Смертей от коронавируса в понедельник не зафиксировано. Общее число летальных исходов в стране от заболевания COVID-19 составляет 9692 человека.
С начала пандемии общее число бывших и нынешних зараженных коронавирусом в стране достигло 1 321 478. В настоящее время в Литве болеет 461 человек. За последние сутки в больницу доставлены трое пациентов. В настоящее время в литовских больницах проходят лечение 22 человека, инфицированных коронавирусом, один из них находится в реанимации.
По данным Государственного агентства данных, число первичных новых случаев на 100 000 населения за 14 дней в Литве на утро вторника достигло 10,2 случая. Среднее число новых случаев в сутки за последние 7 дней — 20.
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