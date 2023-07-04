Коронавирус в Литве: выявлено 32 случая, летальных исходов не зафиксировано.

С начала пандемии общее число бывших и нынешних зараженных коронавирусом в стране достигло 1 321 478. В настоящее время в Литве болеет 461 человек. За последние сутки в больницу доставлены трое пациентов. В настоящее время в литовских больницах проходят лечение 22 человека, инфицированных коронавирусом, один из них находится в реанимации.