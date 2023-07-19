Коронавирус в Литве: установлено 11 случаев, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 693 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 681 случай, сейчас болеют 278 человек. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы два пациента. В больницах лечатся 12 человек.