19 июля 2023 г. 10:52

Коронавирус в Литве: установлено 11 случаев, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
За прошлые сутки в Литве выявлено 11 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 4 человека, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 693 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 681 случай, сейчас болеют 278 человек. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы два пациента. В больницах лечатся 12 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 6,5 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 14.

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