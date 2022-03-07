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Коронавирус в Литве приводит к смерти немалого количества людей. От COVID-19 умирают и молодые люди.
Mirtys nuo COVID-19
Mirtys nuo COVID-19
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Данные Департамента статистики, опубликованные в понедельник, 7 марта, показали, что среди скончавшихся были жители из групп 20–29 и 40–49 лет. Оба они были не привиты или привиты не полностью.

Согласно данным статистики, скончалась жительница Алитусского района 20–29 лет. Ее смерть была зарегистрирована 6 марта.

Мужчина из возрастной группы 40–49 лет жил в Каунасе.

3 марта COVID-19 унес жизнь жителя Рокишкского района из возрастной группы 30–39 лет.

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