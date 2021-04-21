Коронавирус в Литве унес жизни двух молодых женщин

Специалист Департамента статистики Бируте Столите сказала Delfi, что одна женщина скончалась 10 апреля дома, но в статистику этот случай внесли только на этой неделе, другая во вторник умерла в Сантаришкской клинике. Специалист не могла сказать, были ли у женщин сопутствующие заболевания

Женщина, которая скончалась 10 апреля, узнала, что болеет коронавирусом, за несколько дней до смерти. Второй диагноз подтвердили месяц назад.

Напомним, что на прошлой неделе в Расейнской больнице скончался 26-летний молодой человек. Директор больницы Видмантас Мерклёпас сказал Delfi, что молодой человек, скорее всего, заразился от членов семьи, которые болели коронавирусом. Он лечился дома почти 10 дней, после чего его в тяжелом состоянии привезли в больницу.

"Мы даже не знаем, какие обстоятельства были дома, не можем комментировать. Мы знаем, что болели члены семьи, скорее всего, от них он и заразился. У молодого человека был избыточный вес. Когда его привезли в больницу, он задыхался, ему не хватало кислорода, в легких были серьезные изменения. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Но избыточный вес осложняет состояние при коронавирусе", – сказал Delfi Мерклёпас.

Всего COVID-19 в Литве унес жизни 3802 человек. С этой болезнью прямо или косвенно связано 7699 смертей.