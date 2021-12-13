Коронавирус в Литве унес жизни двоих человек младше 30 лет

Кроме того, в выходные стало известно о смерти от коронавируса двоих молодых людей, которым не было и 30 лет.
11 декабря в Мариямпольской больнице от COVID-19 скончалась женщина из возрастной группы 20–29 лет. Эту информацию Delfi подтвердила представитель больницы по связям с общественностью Айсте Висоцкене.
10 декабря от коронавируса скончался и непривитый житель Расейняй из возрастной группы 20–29 лет. Его на скорой сначала привезли в Расейнскую больницу, а потом увезли в Юрбаркскую больницу и поместили в реанимацию.
Однако спасти жизнь молодого человека врачам не удалось. Он скончался.
Главврач Юрбаркской больницы Рута Лукшене сказала, что в их больнице лежали и другие молодые люди с ковидом. И сейчас есть два тяжелых пациента с COVID-19 младше 50 лет.
Обычно, по словам врача, молодые люди, которые попадают в больницу с коронавирусом, бывают непривиты.
Лукшене убеждена: привитые, даже если заболевают, переносят болезнь легче.
На вопрос, сожалеют ли попавшие в больницу непривитые люди о том, что они не привились, врач ответила, что сожалеют не все. Некоторые, по ее словам, даже попав в больницу, свою позицию в отношении вакцинации не меняют.
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