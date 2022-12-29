В среду от коронавируса скончались три человека. В общей сложности в Литве эта болезнь унесла жизни 9480 человек.

Один из скончавшихся входил в возрастную группу 20–29 лет, он не был привит. Молодой человек скончался 28 декабря в Каунасе.

Всего в Литве ковид унес жизни 22 человек из возрастной группы 20-29 лет.

Двое других скончавшихся от коронавируса 28 декабря входили в возрастную группу 80-89 лет. Они также не были привиты.

По данным Департамента статистики, от COVID-19 в Литве умерли трое детей до 9 лет и трое 10-19 лет.