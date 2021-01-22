Специалист Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Аустина Вженяускайте сказала Delfi, что этот человек скончался в Шяуляйском округе.

Он заболел COVID-19 14 декабря.

Это уже 13-я жертва коронавируса в Литве из возрастной группы 30–39 лет.

От COVID-19 в Литве скончались три человека из возрастной группы 20–29 лет.

Больше всего смертей зафиксировано в возрастной группе 80-89 лет - 925.

За последние сутки в Литве зафиксировано 29 случаев смерти от COVID-19. Еще 8 больных коронавирусом скончались по иным причинам.

Всего от COVID-19 в Литве скончался 2591 человек.