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В минувшую субботу в Кедайняйской больнице от коронавируса скончался 24-летний мужчина. Отмечается, что в больницу попадает все больше молодых людей.
Коронавирус в Литве унес жизнь 24-летнего мужчины
© AFP / Scanpix

Заместитель директора Кедайняйской больницы Рита Куодене сказала, что молодой человек был госпитализирован 17 мая, а 22 мая - скончался. По закону о защите персональных данных, о конкретном пациенте больница подробные данные предоставить не может.

"Сама болезнь - коварная, она приводит к различным осложнениям, ее течение сложно прогнозировать", – сказала медик.

По ее словам, в Кедайняйской больнице весенней передышкой и не пахнет.

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"За окном уже пахнет приближающимся летом, а в здании – пока не лето. Мы ждем, ситуация обнадеживает. Но знаете, надежда быстрее фактов", – сказала Куодене.

По ее словам, в их отделении из 25 коек 15 обычно бывают заняты.

"Этого облегчения ждут и пациенты, которые из-за коронавируса не могут получить необходимую помощь. Люди злятся", – заметила Куодене.

Отмечается, что госпитализируют все больше молодых людей. Однако особенно врачей печалит, что болеют и пожилые люди, которые уже могли быть привиты.

"Мы видим, что в больницы попадают молодые люди. В этом месяце было несколько человек из группы 20+. Но мне лично особенно грустно, когда вижу пациента из группы 85+, который к маю уже должен был быть привит. Люди говорят: "зачем прививаться, если все равно болеешь?". Для того и прививаем, чтобы не было тяжелых случаев, уже доказано, после вакцинации тяжелых случаев бывает мало", – сказала Куодене.

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