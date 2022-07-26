Коронавирус в Литве набирает обороты: за сутки зафиксировано 1820 новых случаев и 3 смерти

Впервые заразилось 1374 человека, повторно - 436, десять человек заразились в третий раз.

По последним данным, в больницах на лечении находятся 120 пациентов с коронавирусом, шесть из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 417,5 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 49,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.