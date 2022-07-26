aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1820 новых случаев заражения COVID-19, зафиксированы три смерти от коронавируса, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве набирает обороты: за сутки зафиксировано 1820 новых случаев и 3 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразилось 1374 человека, повторно - 436, десять человек заразились в третий раз.

По последним данным, в больницах на лечении находятся 120 пациентов с коронавирусом, шесть из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 417,5 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 49,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Возвращение коронавируса: настоящие цифры заставят вернуть маски еще до осени

Специалисты говорят, что число больных намного выше,...

Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В Литве вновь резко подскочила заболеваемость...

Коронавирус продолжает мутировать: реальное число заражений в Литве может быть в 5-10 раз выше (1)

Коронавирус продолжает мутировать, и Европу накрывает...

TOP новостей

Коронавирус в Литве набирает обороты: за сутки зафиксировано 1820 новых случаев и 3 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1820 новых...

На границе Литвы – первый поезд с подсанкционными товарами из Калининграда

После модификации руководства Еврокомиссии (ЕК),...

Самая большая средняя зарплата в июне в Литве составила 28 000 евро

В июне 19 литовских компаний платили среднюю зарплату...

Вильнюсец тщетно пытается "выселить" из подъезда бездомного - это сизифов труд

Жизнь в многоквартирном доме могут отравить не только...

В Литву идет холодный атмосферный фронт - пойдут дожди

Во вторник днем над Литвой пройдет холодный...