Врач не скрывает, что Вильнюс уже готовится к росту числа больных COVID-19 в больницах.

"Вильнюсский регион отличается тем, что здесь рост числа новых случаев более умеренный, чем в Клайпеде. В Вильнюсе пока такого роста, как в Клайпеде нет, количество пациентов небольшое, но стабильное. Возможно, в ближайшие 1-2 недели ситуация изменится, начнется рост", – сказал Печелюнас.

По его словам, вакцинация оказывает большое влияние на симптоматику заболевшего.

"Есть разница, если вакцинация была полной или если человек привился лишь одной дозой", – заметил Печелюнас.

Он обратил внимание на то, что непривитые гораздо быстрее заражаются штаммом "дельта", а привитых в больницу попадает немного. А у тех, которые попадают, есть тяжелые сопутствующие заболевания.

"У нас из 9 пациентов привиты двое, но оба они больны тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые могут снизить эффективность вакцинации. Нет ни одного больного привитого без хронических болезней", – отметил он.

По словам врача, сейчас в больнице находится больше всего молодых людей.

"Если человеку 50-60 лет, и он привился обеими дозами, то такой человек тяжелой формой не заболеет и в больницу не попадет. Если человек болен хроническими заболеваниями, которые отрицательно воздействуют на иммунитет, или непривит, то в больницу попадают и молодые люди. Большая часть пациентов - 30-40 лет, они не привиты. Это основные пациенты сейчас", – отметил Печелюнас.

Он напомнил, что дети серьезной формой коронавируса не болеют, но являются распространителями. "От них заражаются люди старшего возраста. Есть данные, что именно дети стали причиной распространения вируса – дедушки и бабушки, люди старшего возраста контактируют с детьми, заражаются и могут пострадать. Их от больницы может защитить вакцинация", – акцентировал врач.

Он напомнил, что вакцина помогает от штаммов "альфаа", "бета" и "дельта". Но люди не спешат прививаться.

Печелюнас сказал, что это может привести к необходимости ограничения предоставления плановых услуг.

"Если общество по-прежнему не будет прививаться, придется ограничить предоставление плановых услуг, потому что больницы заполонят люди с коронавирусом. Им придется предоставлять услуги, нагрузка увеличится", – продолжил он.

Печелюнас сказал, что стоимость лечения больных в реанимации значительная.

"Стоимость лечения в реанимации в среднем обходится более чем в 10 000 евро. Это деньги налогоплательщиков. Бесплатная медицина - на деньги налогоплательщиков, это вопрос договоренности, но это большие деньги. Вместо того, чтобы на эти деньги развивать услуги, покупать новую технику, лечить рак и другие тяжелые заболевания, мы тратим их на лечение больных ковидом которых могло бы и не быть, если бы люди привились", – заметил врач.

В среднем, по его словам, пациент проводит в реанимации 10 дней, но бывают разные случаи.