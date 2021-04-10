Коронавирус в Литве: 995 новых случаев, скончались 9 человек

За минувшие сутки было проведено 10 712 молекулярных тестов (ПЦР) и 7138 антигенных теста на COVID-19 на коронавирус и 1168 тестов на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 422,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,6%. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 225 308 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 205 768 человек, декларировано 162 023 выздоровевших.

Статистически в настоящее время больны 11 370 человек, декларированное число больных составляет 55 115.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончался 3671 человек.