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За минувшие сутки в Литве выявлены 990 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 990 новых случаев, смертей не фиксировалось
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 763 человек, повторно - 216, в третий раз - 11.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 567 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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